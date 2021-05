Zweijähriger leicht verletzt

Dossenheim. Ein Kleinkind ist bei einem Unfall am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Schwabenheimer Straße in Dossenheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Zweijährige auf die Fahrbahn gerannt, da es einen Angehörigen erwartete. Dabei wurde es angefahren und am Fuß verletzt. Obwohl sich der Fahrer um das verletzte Kind und hinzukommende Geschwister kümmerte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen verschwand der Unfallbeteiligte, vermutlich in einem silberfarben Pkw Richtung Bergstraße. Zeugen melden sich unter 0621/174 41 10. miro

