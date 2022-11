Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Heidelberg

Heidelberg. Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls in Heidelberg gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag in einem Kreuzungsbereich im Stadtteil Wieblingen zu der Kollision zweier Pkw. Auf dem Dammweg in Richtung Kurpfalzring missachtete eine 51-Jährige die Vorfahrt eines VW, der auf der Straße Im Schollengewann fuhr. Die 82-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin und der 36-Jährige VW-Fahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 35.000 Euro.

