Zwei Verletzte nach Streit - Polizei fahndet mit Phantombild nach unbekanntem Täter

Heidelberg. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Phantombild nach einem Unbekannten, der im vergangenen Oktober in Heidelberg zwei Personen verletzt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter am 9. Oktober 2021 gegen 1.30 Uhr nahe der Bushaltestelle "Alte Brücke" / Am Hackteufel in einen Streit mit einer vierköpfigen Gruppe geraten sein. Als ein Mann und eine Frau aus der Gruppe den Streit schlichten wollten, soll der Unbekannte sie angegriffen haben. Dieser schlug dem Mann nach polizeilichen Angaben ins Gesicht und packte dann den Oberarm der jungen Frau so fest, dass sie dabei schwer verletzt wurde. Der Mann wurde nur leicht verletzt. Die junge Frau hingegen musste sich in stationäre Behandlung begeben und leidet seither unter einer dauerhaften körperlichen Beeinträchtigung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 bei der Polizei zu melden.