Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Heidelberger Linienbus

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg am Freitag sind zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden. Der Bus musste stark abbremsen, als ein Fußgänger trotz roter Ampel die Fahrbahn in der Lessingstraße überquerte, berichtet die Polizei. Ein Zusammenstoß konnte der Fahrer verhindern, jedoch erlitten zwei Personen im Bus leichte Verletzungen. Der Fußgänger flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 / 174 - 4110 zu melden.

