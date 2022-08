Zwei Überfälle, ein Täter?

Heidelberg. Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Tankstellenüberfällen vom Donnerstagabend: Gegen 22 Uhr hat ein bisher unbekannter maskierter Mann die Räume einer Tankstelle in der Karlsruher Straße betreten und die Kassiererin aufgefordert, sämtliches Bargeld in einen Rucksack zu packen. Der Unbekannte bedrohte die Mitarbeiterin dabei mit einer Pistole.

Die Frau schrie allerdings und schlug den Täter dadurch in die Flucht – beutelos. Der Mann floh in Richtung Herrenwiesenstraße. Ungefähr eine Stunde später kam es in der Vangerowstraße in einer Tankstelle zu einer ähnlichen Situation. Gegen 23.10 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter den Verkaufsraum und forderte mit einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Hierbei erbeutete der Täter rund 120 Euro und flüchtete danach in eine unbekannte Richtung.

Der Verdächtige wird in beiden Fällen wie folgt beschrieben: Er war 1,75 Meter groß, schlank, trug ein dunkles langärmliges Oberteil sowie einen Rucksack und sprach akzentfreies Deutsch.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen entkam der Flüchtige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung in beiden Fällen. Die zentrale Kriminaltechnik hat erste Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Die Kripo nimt Hinweie unter Telefon 0621/174 44 44 entgegen. pol/sko