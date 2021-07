Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B37 in Heidelberg-Schlierbach

Heidelberg. Bei einem Autounfall am Mittwochabend im Heidelberger Stadtteil Schlierbach sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten die B37 in Richtung Neckargemünd bis 21.05 Uhr voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 67-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Schlierbacher Landstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf nahezu ungebremst mit einer Hauswand. Der 67-Jährige, sowie sein 48-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schäden an Fahrzeug und Hauswand werden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

