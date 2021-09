Zwei rote und zwei schwarze Inseln im grünen Meer

Heidelberg. Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen), hat bei der Bundestagswahl am Sonntag mit 30,2 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Heidelberg gewonnen – Malte Kaufmann (AfD) zieht über die Landesliste ein. Zum Wahlkreis 274 gehören auch Dossenheim, Eppelheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim und Weinheim. Die Heidelberger Stadtteile haben meist Grün gewählt.

Schlierbach: 25,6 Prozent der Erststimmen hat CDU-Kandidat Alexander Föhr geholt. Franziska Brantner hat mit 34,5 Prozent der Stimmen allerdings die Nase vorn. 13,72 Prozent sammelte Elisabeth Krämer (SPD) als dritte Kraft.

Altstadt: Brantner erhält 45,3 Prozent, Föhr 16 Prozent und Krämer 14,4 Prozent – Grün gewinnt vor Schwarz und Rot.

Bergheim: Hier gewinnt die SPD-Kandidatin (17,5) mehr Stimmen als der CDU-Kandidat (15) – aber Grün liegt auch hier vorne (43,7).

Weststadt: Ein ähnliches Bild wie in Bergheim – mit rekordverdächtigen 50,4 Prozent für Wahlsiegerin Brantner. Krämer (15,4) liegt vor Föhr (14,5).

Südstadt: Satte 43,6 Prozent für Brantner – da kommen CDU-Kandidat Föhr (16,9) und SPD-Kandidatin Krämer (15,7) nicht ran.

Rohrbach: 38 Prozent gehen an die Grüne, 16,9 an die CDU und 17,5 an die SPD für das Direktmandat.

Kirchheim: Mit 33,2 Prozent erzielt Brantner hier eines ihrer schlechtesten Ergebnisse – dennoch geht auch dieser Stadtteil locker an sie. Denn 21,4 Prozent schafft Föhr (CDU) und 19,1 Prozent gehen an Krämer (SPD).

Pfaffengrund: Der Pfaffengrund wählt überwiegend SPD: Krämer bekommt 29,6 Prozent, Brantner wird mit 21,6 Prozent Zweite. 19 Prozent der Wählen machen das erste Kreuz bei Föhr.

Wieblingen: Die Grüne Brantner gewinnt locker mit 33,9 Prozent, an dritter Stelle steht Föhr (19,6). Krämer platziert sich in der Mitte (20,4).

Handschuhsheim: 44,1 Prozent für die Weiter-Bundestagsabgeordnete Brantner (Grüne) – da reicht es für die CDU nur noch zu 19,5 Prozent, und die SPD-Kandidatin muss sich mit 14,8 begnügen.

Neuenheim: Grün – Schwarz – Rot auch hier: Brantner erhält 44,3 Prozent, Föhr 23,3 Prozent, Krämer 12,4.

Boxberg: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Föhr (24,6) und Krämer (24,8) lässt Brantner hinten anstehen (17,2).

Emmertsgrund: Ähnliches Bild mit der CDU an der Spitze: 25,1 Prozent erreicht Föhr, 23,1 Krämer (SPD). Brantner bleiben nur 15,7.

Ziegelhausen: Mit 32 Prozent setzt sich Föhr in seinem Heimatstadtteil an die Spitze. Brantner ist mit 30 Prozent auf den Fersen, Krämer hat mit 15,8 das Nachsehen.

Bahnstadt: 47,22 Prozent entscheiden sich für die Grüne Brantner. 18,6 nehmen Föhr (CDU) und Krämer (11,5) mit. Hier wurde auch am fleißigsten gewählt: Die Wahlbeteiligung liegt bei 88,9 Prozent.