Heidelberg. Nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Stadthalle ist die B 37 nach rund einstündiger Sperrung seit 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden. Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben war ein 55-jähriger Audi-Fahrer kurz nach 16 Uhr auf der B 37 in Richtung Alte Brücke unterwegs. In Höhe der Stadthalle kam er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 21-jährigen Audi-Fahrerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide wurden schwer verletzt mit zwei Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen entlang der B 37 in beide Richtungen. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.