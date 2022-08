Zwei Personen bei Motorradunfall in Heidelberg verletzt

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg-Wieblingen sind ein Rollerfahrer und dessen Mitfahrerin am späten Montagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 18-Jährige auf der L637 im Kreisverkehr auf der nassen Fahrbahn. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Seine 16-jährige Begleiterin verletzte sich im Gesicht. Beide wurden in einer Heidelberger Klinik behandelt. An dem Motorrad entstand ein geringer Sachschaden.

