Zwei mutmaßliche Schleuser auf der A5 gefasst

Sandhausen. Gegen zwei mutmaßliche Schleuser hat die Heidelberger Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Den 35 und 37 Jahre alten Männern werfen Staatsanwaltschaft und die Bundespolizeiinsepktion Karlsruhe vor, zwei Männer aus Syrien gegen Geld von Tschechien nach Deutschland geschleust zu haben. Bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Hardtwald-Ost auf der A5 am Dienstag, 27. September, kontrollierten Autobahnpolizisten einen Wagen mit vier Personen und deutscher Zulassung. Während sich die beiden Tatverdächtigen als Asylberechtigte ausweisen konnten, stellte sich heraus, dass die beiden weiteren Insassen aus Syrien keine Papiere hatten. Erste Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass es sich bei den 35 und 37 Jahre alten Männern um Schleuser handeln könnte. Die Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die beiden mutmaßlich eingeschleusten Personen stellten einen Antrag auf Asyl. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

