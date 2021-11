Zwei Männer bei Schlägerei leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Zwei Männer sind am Mittwochabend um 20 Uhr in der Römerstraße in Heidelberg zunächst in einen verbalen Streit geraten. In dessen Verlauf wurde laut Angaben der Polizei insbesondere der 33-Jährige handgreiflich und schlug dem 46-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Letztlich erlitten beide alkoholisierten Männer leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei, Telefon 06221/34180, melden.

