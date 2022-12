Zwei Frauen am Heidelberger Hauptbahnhof sexuell belästigt

Heidelberg. Zwei Frauen sind am Mittwochvormittag am Heidelberger Hauptbahnhof von einem Mann sexuell belästigt worden. Der 34-Jährige näherte sich gegen 11.20 Uhr den beiden Frauen in der Haupthalle und machte ihnen ein unmoralisches Angebot, teilt die Polizei mit. Er versuchte zunächst vor Mitarbeitern der Deutschen Bahn zu flüchten. Noch am Ausgang konnten sie den 34-Jährigen stellen und der Bundespolizei übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun werden die beiden Frauen und weitere Zeugen der Tat gesucht, die sich unter der Rufnummer 0721/120160 melden können.