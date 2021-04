Heidelberg. Großeinsatz in der Nacht auf dem Gelände des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) auf dem Heidelberger Königstuhl. Mit sechs Streifenwagenbesatzungen stellte die Polizei eine 22 jährige Frau und einen 24-jährigen Mann am frühen Montagmorgen. Beide stehen im dringenden Verdacht, Buntmetall aus einem Lager auf dem Firmengelände gestohlen zu haben. Der Sicherheitsdienst des EMBL hatte gegen 0.30 Uhr die Verdächtigen entdeckt. Die Polizei erwischte die beiden, als sie Rohre in einen VW-Bus luden. Die beiden Verdächtigen stammen aus Heidelberg und Dortmund.

