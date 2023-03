Zwei bewaffnete Männer überfallen Tankstelle in Heidelberg

Heidelberg. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Männer die Tanlstelle gegen 21.30 Uhr und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe, den Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß mit dem Bargeld von derzeit unbekanntem Betrag in Richtung Pfaffengrund. Die Fahndung der Polizei nach den beiden Männern blieb erfolglos.

Beide Täter sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie sollen mit schwarzen Daunenjacken, schwarzen Hosen und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Mit schwarzen Sonnenbrillen, schwarzem Mundschutz oder einer Sturmhaube und dunkler Kopfbedeckung sollen sie maskiert gewesen sein.

Die Kriminaldirektion Heidelberg bittet Zeugen des Überfalls, Hinweise unter der Telefonnummer 0621/174-4444 abzugeben.