Zwei Autos kollidieren bei Unfall in Heidelberg - drei Personen verletzt

Heidelberg. Zwei Autos sind am Samstagabend an der Einmündung der Friedrich-Ebert-Anlage zur Klingentorstraße zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei drei Personen leicht verletzt. Ein 50-Jähriger übersah beim Linksabbiegen den vom Römerkreis kommenden 22-Jährigen und kollidierte auf der Kreuzung mit ihm. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Fahrzeug des 50-Jährigen. Er und ein weiterer Insasse verletzten sich. Der 22-jährige Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht. Laut Zeugenaussagen hat der 22-Jährige mutmaßlich eine rote Ampel missachtet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13000 Euro

