Zwei Autos in Heidelberg kollidiert - Zeugen gesucht

Heidelberg. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall in Heidelberg am Freitag. Wie diese berichtet, befuhr eine 19-Jährige gegen 23.55 Uhr in einem Opel auf dem Czernyring über die Ampel und kollidierte an der Kreuzung zur Eppelheimerstraße mit einem anderen Autofahrer. Beide gaben an, dass sie über grün gefahren seien. Der entstandene Sachschaden ist gering und keine Person wurde verletzt. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06221 / 991700 melden.

