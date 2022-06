Zwei Autos in Heidelberg aufgebrochen - Täter wirft Regenschirm nach Zeugen

Heidelberg. Zwei Autos in Heidelberg sind in der Nacht von Montag auf Sonntag aufgebrochen worden und ein Zeuge hat sich bei der Verfolgung des Täters verletzt. Laut Polizeibericht beobachtete ein 25-Jähriger, wie sich ein Mann unter dem schließenden Tor einer Tiefgarage in der Yorckstraße nach draußen quetschte und flüchtete. Zuvor hatte er ein klirrendes Geräusch und die Alarmanlage eines Autos gehört. Der Mann hatte zuvor mutmaßlich die Beifahrerscheibe eines darin geparkten Mercedes eingeschlagen.

Ein weiterer Zeuge beobachtete gegen zwei Uhr, wie vermutlich derselbe Täter das Fahrzeuginnere eines geparkten Autos in der Belfortstraße durchwühlte und einen Geldbeutel entwendete. Auch diesmal war die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden.

Der Anwohner nahm die Verfolgung des Täters auf, der in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Der Unbekannte warf einen Regenschirm nach seinem Verfolger. Der 46-jährige wurde nicht getroffen, verletzte sich aber am Fuß durch Glasscherben am Boden.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter. Er wird von den beiden Zeugen übereinstimmend beschrieben. Er soll Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein und kurze schwarze Haare, eine dunkle Regenjacke mit weißen Shorts und weißen Turnschuhen getragen haben.



Weitere Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 06221/99-1700 abzugeben.