Zusammenstoß mit Linienbus - eine Verletzte

Heidelberg. Am Samstagvormittag hat sich in der Nähe des Heidelberger Zoos ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Linienbus ereignet. Eine 36-jährige Fahrerin fuhr beim Parken mit ihrem Heck auf die Tiergartenstraße, wie die Polizei mitteilte. In diesem Moment fuhr ein Linienbus der rnv am Parkplatz vorbei. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Fahrerin und dem Bus. Bei dem Unfall wurde die 64-jährige Beifahrerin in dem Auto leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Suzuki sowie dem Linienbus entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro laut Polizeiangaben. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

