Zum letzten Mal geöffnet

Heidelberg. Zum letzten Mal in diesem Sommer wird am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, von 10 bis 18 Uhr das Airfield geöffnet. Die Stadt Heidelberg hatte zusammen mit dem Sportkreis, dem Stadtjugendring sowie den Heidelberger Diensten Kinder und Jugendliche eingeladen, an verschiedenen Aktionen teilzunehmen. Ein beliebter Anziehungspunkt war ein Pumptrack, auf dem die Besucher mit Fahrrädern, Skates oder Rollern ihre Runden drehen konnten.

„Viele Kinder und Jugendliche haben in diesem Sommer ein paar schöne Stunden auf dem Airfield verbracht. Es war niemals geplant, dass wir dort eine Event-Fläche betreiben – die Nutzerinnen und Nutzer sollten sich das Areal selbst aneignen“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Angesichts der großen Hitze im Juli und August sei die Nachfrage für eine Tagesnutzung aber einfach nicht so groß gewesen.

Fläche mit großem Potenzial

Vor allem das Pumptrack ist bei den Jugendlichen beliebt. © Philipp Rothe

Das Airfield sieht Würzner dennoch als eine Fläche mit großem Potenzial. „Wir werden in der Verwaltung und gemeinsam mit dem Gemeinderat prüfen, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um das Airfield auch für größere Events wie das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest zu ertüchtigen.“

Der Sonderlandeplatz Airfield liegt in Kirchheim, an der Stadtteilgrenze zum Pfaffengrund, und ist rund 15,6 Hektar groß. Die Landebahn erstreckt sich über eine Länge von 1070 Metern und eine Breite von 30 Metern. red