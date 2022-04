Es ist Sonntagnachmittag, der Heidelberger Frühling endet endgültig. Es gibt bloß noch ein Abschlussfest, und „Fest“ schreibt sich in diesem Fall mit Großbuchstaben. Festivalchef Thorsten Schmidt kommt in der Aula der Neuen Universität bei seiner Würdigung der Festspiel-Wochen aus dem Schwärmen kaum heraus. Die Anzahl der Veranstaltungen wissen nur die wenigsten, an manchen Abenden gab es zur

...