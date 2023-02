Zugbegleiterin und Mitreisende drängen Frau mit Gewalt bei Heidelberg aus dem Zug

Heidelberg. Am 9. November hat eine Zugbegleiterin in der S3 in Richtung Germersheim eine junge Frau mithilfe von zwei Männern aus dem Zug gedrängt. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt die Polizei nun den Fall und sucht nach Zeugen. Bevor die 51-jährige Zugbegleiterin die 24-Jährige gegen 18.50 Uhr aus dem Zug warf, stritten sie sich zwischen Wiesloch-Walldorf und Heidelberg-Kirchheim-Rohrbach bei einer Fahrkartenkontrolle.

Da sich die 24-jährige weigerte, den Zug zu verlassen, suchte die Zugbegleiterin Unterstützung bei zwei männlichen, jungen Fahrgästen. Sie drängten die Frau unter körperlicher Gewalt an der Haltestelle Heidelberg Kirchheim/Rohrbach aus dem Zug.

Die Polizei ermittelt nun. Die 24-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Betrugs. Gegen die 51-jährige Zugbegleiterin ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 120160 zu melden.