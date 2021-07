Zuchterfolg im Zoo

Heidelberg. Vor einem Jahr hat der Zoo Heidelberg sieben Ägyptische Landschildkröten aus einer Beschlagnahmung erhalten. Schmuggler hatten die Tiere in den Hafen von Genua gebracht, wo der Zoll sie konfiszierte. Von dort aus kamen sie nach Heidelberg – und fühlen sich dort inzwischen offenbar wohl. Wie der Zoo mitteilt, sind in diesem Jahr bisher zwölf junge Landschildkröten aus Eiern geschlüpft. Sie sind zunächst nur so groß wie ein Daumennagel, haben aber bereits großen Appetit auf Grünfutter.

In der Natur kommt die Art nur in einem Streifen entlang der Mittelmeerküste von Libyen, Ägypten und Israel vor. Weil Regen dort nur im Winter fällt, finden die Schildkröten im Sommer kaum Futter und fallen in eine Art Starre, während der sie mehrere Monate lang weder trinken noch fressen. Im Rest des Jahres müssen sie umso mehr fressen. „Diese speziellen Klimabedingungen müssen wir im Zoo genau simulieren“, erklärt der zuständige Kurator Eric Diener. Der Zoo beteiligt sich am Erhaltungszuchtprogramm für die Ägyptischen Landschildkröten, die wegen Lebensraumzerstörung und illegalem Verkauf vom Aussterben bedroht sind. zg/fab