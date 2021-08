Zu zweit auf einem E-Scooter gegen geparkten Wagen gekracht

Heidelberg. Zwei Unbekannte sollen gemeinsam auf einem E-Scooter gefahren und gegen einen geparkten Wagen in Heidelberg geprallt sein. Wie die Polizei mitteilte, hinterließ das Duo bei der Fahrt am Samstagmorgen am Auto der Marke BMW einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro und einen beschädigten E-Scooter. Ein Zeuge hatte der Polizei von dem Unfall am frühen Samstagmorgen berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach seien die beiden gegen 3.30 Uhr zusammen auf dem E-Scooter auf der Peterstaler Straße im Stadtteil Ziegelhausen in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs gewesen. Bei einem Sturz seien sie in den BMW gekracht. Beide hätten sich nach dem Sturz aufgerappelt und seien weitergefahren.

Den beschädigten E-Scooter fanden die Beamten wenig später im Sitzbuchweg auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer und seinem Mitfahrer dauern an.

Zeugen melden sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0621/4569-0 in Verbindung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2