Zu viele Bäume weg? Waldwende-Initiative kritisiert Mühltal-Fällungen

Heidelberg. Das Geräusch der Motorsägen rattert seit Tagen durch das Mühltal im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim. Die städtische Forstabteilung hat wie mitgeteilt am 22. November mit den Forstarbeiten begonnen. Doch mancher Spaziergänger ist entsetzt, wie viele Bäume aus dem Hang genommen werden. Die Intitative „Waldwende Heidelberg“ kritisiert einen Teil der Maßnahmen und spricht von Missverständnissen. Die Stadtverwaltung hat eine Stellungnahme angekündigt.

„Das Forstamt wurde gebeten bei den Verkehrssicherungsmaßnahmen in der Talsohle so restriktiv wie möglich zu hantieren. Fällungen an den Teichen werden als nicht zielführend betrachtet, da der erhöhte Lichteinfall zu einem verstärkten Algenwachstum führen wird und den Schutzzweck in Frage stellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Waldwende. „Schockiert über das Ausmaß der Fällungen zwischen Talweg Winterseite und Mühlbach“ sei man schon am zweiten Tag der Arbeiten gewesen, ergänzt Peter Trietsch. Bei einem Vorort-Termin, der in der kommenden Woche vorgeschlagen wird, sollen die Maßnahmen besprochen werden, zeigt sich das Aktionsbündnis „sehr besorgt“ über die Beobachtungen.