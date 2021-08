Zu viel Regen: Platz später fertig

Heidelberg. Ab September sollten Bahnstädter und Besucher den neuen Platz „Pfaffengrunder Terrasse“ im jüngsten Heidelberger Stadtteil nutzen können. Das hat ein Sprecher der Stadtverwaltung mitgeteilt. Bänke und ein mehrere Meter langer Tisch würden dann bereitstehen. Die Fertigstellung ist nun aber erst für Anfang Oktober geplant. Das bedeutet einen Verzug um vier Wochen, der laut Stadt auf die straken Niederschläge im ersten Halbjahr und besonders im Juli zurückgeht.

„Die heutige Planung der Pfaffengrunder Terrasse geht aus einer mitgestaltenden Bürger- und Kinderbeteiligung hervor. Dabei flossen Ideen von rund 100 Teilnehmenden in die Aufgabenstellung des Wettbewerbs im Herbst 2015 ein. Auch in dem Preisgericht, das dann über die eingereichten Entwürfe entschieden hat, waren zwei Bahnstädter vertreten. Mit den heutigen Angeboten setzt die Stadt nun diese Anregungen aus der Beteiligung um“, sagt Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Teile der Oberflächen sowie Bodenarbeiten und der Aufbau des Wasserspiels seien so in Verzug geraten. Auch die Rasenfläche in der Platzmitte sei aufgrund der schlechten Witterung noch nicht ausreichend gewachsen, um dauerhaft betreten werden zu können. Allein die Rasenfläche ist 2200 Quadratmeter groß. Die Wiese soll zum Spielen und zur Entspannung da sein und nimmt 20 Prozent der gesamten Platzfläche ein. Sie entspricht etwa anderthalb Fußballfeldern.

Der Gemeinderat hatte im Dezember 2016 einstimmig der Planung des Berliner Landschaftsarchitekturbüros Capatti und Staubach zugestimmt. Der Entwurf kombiniert die Landschaftstypen Wald und Lichtung und sieht schattenspendende Bäume und eine Rasenfläche in der Mitte vor.

