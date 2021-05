Heidelberg. Die Zoo-Akademie öffnet wieder für Kindergeburtstage, Rundgänge und Workshops. Ab Dienstag, 25. Mai, sind Buchungen für Feiern und Führungen möglich. Ab Montag, 31. Mai, bietet die Zoo-Akademie auch wieder Workshops an. Der Schnupper-Workshop „Raubtiere“ richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Sie lernen: Was unterscheidet ein Erdmännchen von einem Tiger? Zoo-DNA-Proben untersuchen Kinder ab zwölf Jahren beim „DNA-Check für den Artenschutz“. Beim Schnupper-Workshop „Tierkinder“ stehen die jüngsten Zoobewohner im Fokus, die im Frühjahr auf die Welt gekommen sind. Alle Infos zu den verfügbaren Angeboten gibt es online unter www.zoo-akademie.org.

AdUnit urban-intext1