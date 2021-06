Wie fasst sich Schlangenhaut an? Wie sieht eine Feder unter dem Mikroskop aus? Was passiert bei einem immunologischen Test? Diese und viele weitere Fragen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene spätestens nach den Kursen in der neuen Zoo-Akademie beantworten. Die Bildungseinrichtung, die Räume rund um die Explo-Halle bezogen hat, ist nun eröffnet worden.

Die Zoo-Akademie fasst die

...