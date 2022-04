Heidelberg. Unbekannte haben am Mittwochmittag in Heidelberg-Wieblingen ein Zirkuszelt beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden zuvor bereits in der Nacht auf Mittwoch die Befestigungen des Zeltes in der Rheinauer Straße gelöst. Nun musste der Besitzer am Mittwoch feststellen, dass diese erneut gelöst wurden. Diesmal entstand hierdurch ein Riss in der Spitze des Zeltes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/34180 zu melden.

