Zieger stellt Programm vor

Heidelberg. Der Linken-Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat in Heidelberg, Bernd Zieger, stellt am Mittwoch, 22. Juni, bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Mein Programm für Heidelberg“ sein Zehn-Punkte-Programm für die anstehende Wahl vor. Laut Mitteilung werden die inhaltlichen Schwerpunkte unter anderem bezahlbarer Wohnraum, Klimagerechtigkeit und eine „Stadt für Alle“ sein. Los geht es um 19 Uhr im Foyer des Dezernats 16 (Emil-Maier-Straße 16). Im Anschluss an die Vorstellung steht Zieger den Fragen von Interessierten Rede und Antwort. Zieger ist 54 Jahre alt und sitzt seit 2014 für Die Linke im Heidelberger Gemeinderat. Zugleich vertritt er die Partei auch im Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH.

Am 6. November dieses Jahres wählt Heidelberg einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Neben dem Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) treten noch die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer für die Grünen und Björn Leuzinger von Die Partei an. Die Heidelberger SPD will an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr bei ihrer Nominierungsveranstaltung mit anschließender Mitgliederversammlung im Kulturfenster (Kirchstraße 16) einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. jei/red