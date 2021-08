Zertifizierter „Heilwald“ in Heidelberg

Heidelberg. Als bundesweit erste Stadt hat Heidelberg das international anerkannte PEFC-Gütesiegel „Kur- und Heilwald“ erhalten. Das gesamte Heidelberger Waldgebiet werde nun zum „Kurwald“, teilte die Stadt am Montag mit. So könnten weitere Maßnahmen umgesetzt werden, um die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes noch stärker zu entfalten. Die PEFC-Urkunde („Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems“) soll im Herbst an die Stadt Heidelberg übergeben werden.

Die Zertifizierung „Heilwald“ bezieht sich auf den Waldbereich rund um die Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl. So binde die Klinik den Wald bereits in ihre therapeutischen Konzepte ein. Dort sollen Angebote zur Gesundheitsprävention weiter ausgebaut werden. Geplant sei eine Öffnung des klinikeigenen Parks mit Baumbeschriftungen und Anlagen wie Barfußpfad oder Tretbecken. Der Kurwald soll dagegen ein passives Angebot bereithalten. Das heißt, jeder kann dort selbst etwas für die Gesundheit tun – auf der Königstuhl-Walking-Route und an Aussichtspunkten zum Kraftschöpfen.

Vorbildliches Engagement

Bereits 2018 hatte Heidelberg den Titel „Waldhauptstadt“ erhalten. Die Organisation PEFC verlieh der Stadt diesen Titel für ihr vorbildliches Engagement bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes.

PEFC Deutschland wurde 1999 gegründet und ist den Angaben zufolge die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem.

