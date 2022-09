Schwere Kost am Stadttheater Heidelberg, wenn die zerstörerische Kraft der Medien in einer turbulenten Inszenierung vergegenwärtigt wird. John von Düffel hat eine Bühnenfassung der 1974 veröffentlichten Böll-Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ erarbeitet, und Regisseurin Ruth Messing macht daraus ein Schaustück, in dem sich Parodie, Satire und bitterböser Ernst die Waage halten;

...