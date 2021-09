Mit einem Festakt hat das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland am Dienstag in Heidelberg seinen Umzug in neue Räumlichkeiten im Landfried begangen. Zu den Gästen aus Berlin und Stuttgart zählten der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster und in Vertretung von Innenminister Horst Seehofer Staatssekretärin Anne Kathrin Bohle sowie die

...