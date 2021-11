Zensus 2022: Landkreis sucht Helfer

Rhein-Neckar. Im Mai 2022 findet eine neue Zensus-Runde statt. Dafür sucht die zuständige Stelle des Rhein-Neckar-Kreises noch etwa 600 Erhebungsbeauftragte, wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt. Erhebungsbeauftragte befragen zwischen Mitte Mai bis Ende Juli 2022 jeweils etwa 110 Personen eines zugeteilten Bezirks nach vorheriger Terminankündigung. Dabei stellen sie die Existenz der dort wohnenden Personen fest und übergeben ihnen ein Schreiben mit Zugangsdaten zu einem Onlinefragebogen oder füllen bei Bedarf einen Papierfragebogen aus. Für die befragten Personen besteht eine Auskunftspflicht.

Bis zu 800 Euro steuerfrei

Die Erhebungsbeauftragten erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von bis zu 800 Euro. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der Interviews. Bei ihrer Zeiteinteilung sind die Erhebungsbeauftragten flexibel. Der Erhebungsbezirk soll ihnen wohnortnah zugeteilt werden. Erhebungsbeauftragte sollten laut Mitteilung „zuverlässig, kommunikativ, freundlich, verschwiegen und verantwortungsbewusst“ sein. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Voraussetzung für die Tätigkeit sind der Ausschluss von Interessenskonflikten mit der beruflichen Tätigkeit sowie die Teilnahme an einer Schulung Anfang 2022. Die Zensus-Erhebungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises ist erreichbar per Mail an Zensus2022@rhein-neckar-kreis.de oder unter Tel. 06221/ 522 65 16. red/agö

Der letzte Zensus fand 2011 statt –2022 nun der nächste. © Uwe Zucchi/ dpa

Info: Kontaktformular: www.rhein-neckar-kreis.de/eb_zensus