Zehnjähriges Mädchen in Straßenbahn von Unbekanntem fremdenfeindlich beleidigt

Heidelberg. Ein zehnjähriges Mädchen ist in einer Straßenbahn in Heidelberg mit fremdenfeindlichen Äußerungen beleidigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, eilten Fahrgäste dem Mädchen bei dem Vorfall am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Linie 22 in Richtung Eppelheim zur Hilfe. Beide stiegen an der Haltestelle "Kranichweg" im Stadtteil Pfaffengrund aus der Bahn. Das Mädchen begab sich auf den Weg nach Hause, der Mann verblieb an der Haltestelle.

Bereits zuvor soll der Mann zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stadtbücherei in eine Diskussion mit einem weiteren Fahrgast verwickelt gewesen sein und diesen ebenfalls beleidigt haben.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre, kräftige Statur mit Bauchansatz, kurzes weißes Haar mit Mittelscheitel. Bekleidet war er mit einer blauen Latzhose und einem rot-kariertem Hemd. Er hatte ein Fahrrad und eine Einkaufstüte bei sich, humpelte und sprach Hochdeutsch.

Hinweise von Zeugen und weiteren Geschädigten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

