Zehn alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Heidelberg in einer Nacht

Heidelberg. Fünf Anbieter von Elektrorollern stellen in Heidelberg die kleinen Mietflitzer zur Verfügung. Der erste hat angekündigt, einen „Alkoholtest“ - einen Reaktionstest - vor dem Start einzubauen. Das scheint sinnvoll, denn immer wieder gibt es Unfälle mit alkoholisierten Fahrern. In der Nacht auf Freitag hat die Polizei in drei Stadtteilen zehn Fahrer gestoppt, die 0,5 bis 1,4 Promille intus hatten - darunter zwei Fahranfänger, für die eine Alkoholgrenze von 0 Promille gilt.

Der Staatsanwaltschaft wurden den Angaben zufolge vier Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr geschickt. Weitere sechs Anzeigen würden in Form von Ordnungswidrigkeitsverfahren an die zuständige Bußgeldstelle gehen. Bei vier Fahrern wurden Blutproben entnommen. Sie müssten mit Geldstrafen und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Die beiden Fahrer mit den höchsten Alkoholwerten hatten keinen Führerschein, wie ein Polizeisprecher sagte. Sollten sie jemals einen machen wollen, müssten sie ebenfalls mit einer Sperre rechnen.

Beim Alkoholkonsum gelten für E-Scooter-Fahrer dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer. (mit miro)

