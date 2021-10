Zechpreller leistet Widerstand gegen Polizeibeamte und verletzt sich selbst

Heidelberg. Ein 24 Jahre alter Gaststättenbesucher, der seine Rechnung nicht begleichen wollte, hat in Heidelberg Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und sich aus Protest gegen die Maßnahmen selbst verletzt haben. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, wurde der Beschuldigte wegen der versuchten Zechprellerei in dem Lokal in der Heugasse am Samstagabend zunächst nach Ausweispapieren durchsucht, da der 24-Jährige seine Personalien nicht angeben wollte. Daraufhin soll er sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr gesetzt habe. Auch habe der junge Mann Beleidigungen und Drohungen in Richtung der Beamten ausgesprochen.

Bei dem Versuch zu verhindern, dass sich der 24-Jährige selbst verletzt, seien zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Der Beschuldigte wurde schließlich in einer Zelle untergebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Im Anschluss wurde eine Blutprobe durchgeführt. Der 24-Jährige gelangt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung zur Anzeige.