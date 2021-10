Zauberhafter Neustart

Heidelberg. Nach langer Corona-Pause startet das Puppentheater Plappermaul in Heidelberg in die Saison. Los geht es am 23. Oktober mit der Zaubershow „Zauberer Maximus und seine Tiere“, wie das Theater am Mittwoch mitteilte. Vorstellungen sind am Samstag, 23. Oktober, 16 Uhr, und am Sonntag, 24. Oktober, 14 und 16 Uhr. Die Zwangspause hat das Theater genutzt, um Neuerungen umzusetzen. So wurde im Theatersaal eine Lüftungsanlage eingebaut und im Außenbereich das Vordach vergrößert, so dass nicht nur Wartenden bei Regen Unterschlupf finden, sondern auch Kinderwagen geparkt werden können. Außerdem hat das Plappermaul-Team eine neue Homepage auf die Beine gestellt und den Online-Ticket-Shop aufgebaut. her

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1