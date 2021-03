Heidelberg. Es ist ein Zahlenwerk mit vielen Fragezeichen in schwierigen Zeiten: Oberbürgermeister Eckart Würzner und Kämmerer Hans-Joachim Heiß haben am Donnerstagabend ihren Haushaltsentwurf eingebracht. Für Heiß ist es der letzte, denn er ist auf dem Sprung in den Ruhestand. Schon im Oktober hat der Gemeinderat mit Blick auf die Pandemie 17 Investitionsprojekte auf frühestens 2023 geschoben.

„Seit mehr als einem Jahr leben und arbeiten wir in einem permanenten Krisenmodus“, blickt Würzner (kleines Bild oben) zurück. „Vor Corona konnten wir noch Rücklagen bilden.“ In 2020 fehlten der Stadt hingegen 100 Millionen Euro. Durch Hilfspakete von Bund und Land konnte das Defizit verringert werden. Dennoch wurden 20 Millionen Euro aus der Rücklage benötigt. „2021 und 2022 verschärft sich dieser Trend leider.“ Die Stadt müsse „jede Ausgabe auf den Prüfstand stellen.“ Dennoch müsse der soziale Frieden erhalten werden. Die Sozialausgaben sollen um jeweils vier Millionen Euro auf mehr als 100 Millionen Euro erhöht werden. Laufende Zuschüsse sollen um 20 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro angehoben werden – für Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende und Senioren. Die Modernisierung von Schulen soll mit 21,9 Millionen Euro vorangetrieben werden.

Heiß (kleines Bild unten) rechnete vor, dass zwei defizitäre Haushaltsjahre bevorstehen – zusammen minus 120 Millionen Euro. Gut 660 Millionen Euro Erträge stehen Aufgaben von 713 und 734 Millionen Euro gegenüber. Die Personalkosten haben sich in sieben Jahren um 39 Prozent erhöht auf 188 Millionen Euro. Rechnet man das Theater hinzu, sind es 208 Millionen Euro. Fast 200 Millionen Euro sollen in beiden Jahren trotzdem investiert werden.

Und so geht es weiter: Bürger können vom 19. März bis 16. April online Anregungen abgeben. Am 6. Mai bringen die Fraktionen und Gemeinderäte ihre Änderungsanträge ein. Neben den Ausschusssitzungen gibt es am 10. Juni eine Klausurtagung dazu. Am 24. Juni soll der Haushaltsplan 2021/22 verabschiedet werden. miro