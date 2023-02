Workshops in der Stadtbücherei Heidelberg zu digitaler Welt

Die Stadtbücherei erweitert ihr medienpädagogisches Projekt „BibLab“ um einen festen Standort. Ergänzend zum mobilen Angebot bietet sie nun auch in der Poststraße Workshops rund um die digitale Welt an. Das „BibLab“ soll Bürger in allen Altersgruppen dabei unterstützen, Kompetenzen für den Umgang mit neuen Medien auf unkomplizierte und praxisbezogene Weise zu erwerben und zu erweitern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit April unterwegs

Das stationäre Angebot richtet sich mit ersten Workshops an Kinder, Jugendliche und Eltern. Neben der Gerätekompetenz werden unter anderem die Sicherheit im Netz und der Datenschutz thematisiert. Die Stadtbücherei will dieses Programm stetig ausbauen und für weitere Zielgruppen ergänzen. Das mobile „BibLab“ fährt seit April 2022 mit einem bunten Elektroauto durch die Stadt und bietet kostenlose Workshops in Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen an. „Der Ausbau digitaler Angebote ist der Stadtverwaltung ein wichtiges Anliegen“, begründet Bürgermeister Wolfgang Erichson das Programm.