Wohungsbrand in Heidelberg -69-jähriger Mann verstorben

Heidelberg. In einem 79 Parteienhaus in der Blüchnerstraße hat sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein Brand entwickelt, bei dem ein Mann in Folge seiner schweren Brandverletzungen am Freitagvormittag in einer Klinik verstorben ist. Dies teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hat eine glimmernde Zigarette, mit der der 69-Jährige eingeschlafen ist, den Brand verursacht. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, war bei Eintreffen der Feuerwehr die Brandwohnung im 1. OG bereits stark verraucht. Die Rettungskräfte konnten in einer Crashrettung eine Person aus der Brandwohnung retten und ins Freie bringen. Die Polizei hat die Bewohner über Lautsprecher dazu aufgefordert, das Gebäude zu verlassen und sich auf dem Sammelplatz der alten Feuerwache zu sammeln. Der Hausmeister hat schwere Vorwürfe gegen die Stadt Heidelberg erhoben, diese soll auf die veheerenden Zustände in der Wohnung in der Vergangenheit nicht reagiert haben, so der Hausmeister im O-Ton. Die Feuerwehr inkl. Führungsgruppe war mit 55 Kräften im Einsatz. Die RNV stellte zur Unterbringung der Menschen einen Linienbus zu Verfügung. Die etwas mehr als 50 Evakuierten konnten gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

