Wohnwagen brennt nach lautem Knall in Heidelberg vollständig aus - Ermittlungen aufgenommen

Heidelberg. Ein Wohnwagen ist in der Nacht zu Donnerstag in Kirchheim vollständig ausgebrannt. Nach Polizeiangaben hatten Zeugen kurz nach 24 Uhr zunächst einen lauten Knall gehört und sahen anschließend den Caravan bereits in Brand stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Anhänger dann bereits im Vollbrand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 15.000 Euro beziffert. Der Wohnwagen war bereits für seine "Überwinterung" vorbereitet und auf einem umzäunten Gelände im Kirchheimer Weg abgestellt.

Der Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd hat die weiteren polizeilichen Ermittlungen übernommen. Über die Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden.