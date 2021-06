Heidelberg. Unbekannte haben aus einer Wohnung in der Ringstraße in der Heidelberger Weststadt Schmuck im Wert von 5000 Euro gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher offenbar am Samstag zwischen 17.30 und 21.20 Uhr auf brachiale Weise die Wohnungstür eintraten und so in die Räume gelangten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 zu melden.

