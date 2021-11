Heidelberg-Neuenheim. Unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit von 16 bis 22 Uhr in eine Wohnung in Heidelberg-Neuenheim eingebrochen. Hierbei hebelten die Kriminellen die Wohnungstür in der Lutherstraße mit einem nicht näher bekannten Werkzeug auf, wie die Polizei mitteilte. Sie nahmen Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie Schmuck mit.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/456 90 an die Polizei zu wenden.