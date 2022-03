Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Römerstraße in Heidelberg gesperrt

Heidelberg. Wegen eines Wohnungsbrandes in der Heidelberger Römerstraße, zwischen den Einmündungen Gleisdreieck und Hebelstraße, sind derzeit die Hermann-Maas-Brücke in Fahrtrichtung Rohrbach und die Hebelstraße, ab Einmündung Czernyring in Fahrtrichtung Franz-Knauff-Straße gesperrt.

Der Brand entstand laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen kurz nach 12.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Hauses. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg hat das Feuer bereits gelöscht.

Ob es Verletzte gibt, steht noch nicht fest.

Im Bereich des Brandortes kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

