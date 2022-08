Wohnsitzlose attackieren Polizisten in Heidelberg

Heidelberg. Vier wohnsitzlose Personen haben in Heidelberg acht Polizeibeamte beleidigt und verletzt. Am Montagabend kam es nach Angaben der Polizei zunächst zu Streitigkeiten und Angriffen innerhalb einer achtköpfigen Gruppe in der Grünanalage der Kürfürsten-Anlage. Als die Polizei die Personalien der Personen feststellen wollte, verweigerten eine 19-jährige Frau und ihr 36-jähriger Lebenspartner die Angabe ihrer Daten.

Das Pärchen wurde zunehmend aufbrausender und aggressiver. Immer wieder wurden hierbei die eingesetzten Beamten mit Schimpfworten beleidigt. Daraufhin trat die 19-Jährige eine 23-jährige Polizistin und zog ihr im Handgemenge an den Haaren, um sich zu befreien.

Der 36-Jährige versucht seiner Freundin zu helfen und trat dabei auch gegen eine weitere 25 Jahre alte Beamtin. Währenddessen beleidigte das Pärchen die Polizisten übel und wollte sich nicht mehr beruhigen.

Zusätzlich zu den beiden mischte sich noch ein 21-Jähriger ein und schlug nach einem Beamten, den er aber verfehlte. Eine zweite 41-Jährige Frau beleidigte währenddessen die Einsatzkräfte.

Alle vier wohnsitzlosen Personen konnten schlussendlich festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Da Anzeichen auf Drogeneinfluss und eine Alkoholisierung bestanden, wurde allen Blut entnommen.

Die beiden Polizeibeamtinnen wurden durch die Angriffe des Pärchens leicht verletzt.