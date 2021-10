Wohnanlage übergeben

Heidelberg. Die Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hat sich bereits Ende September die Wohnimmobilie „Kopernikushof“ in der Heidelberger Bahnstadt kaufvertraglich gesichert. Das teilt das Unternehmen nun mit. Verkäuferin ist die D & S Diringer & Scheidel Wohnbau GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die schlüsselfertig übernommene Immobilie verfüge über 19 670 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und rund 700 Quadratmeter Gewerbemietfläche. Der „Kopernikushof“ liegt in Bahnhofsnähe und befindet sich aktuell in der Realisierungsphase. Das Architekturbüro Fischer Architekten aus Mannheim plant es. 206 neue Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen auf dem Areal des früheren „PX-Stores“, dem Supermarkt für Angehörige der amerikanischen Streitkräfte. In sich verschränkte, L-förmige Gebäude sind vorgesehen. Die Mietwohnungen sollen Ende 2023 bezugsfertig sein.

D & S ging beim Baustart im Mai 2021 für den „Kopernikushof“ von zwei Jahren Bauzeit aus aus. Zwei neue Straßen entstehen dort außerdem: die Maria-Mitchell-Straße und die Kopernikusstraße. miro