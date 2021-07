Wochenende in Heidelberg ruhiger als befürchtet

Heidelberg. In der Nacht auf Samstag half der starke Regen mit und in der Nacht auf Sonntag blieb es ebenfalls relativ ruhig: Die in sozialen Netzwerken angekündigten Krawalle auf der Heidelberger Neckarwiese blieben aus und auch in der gut besuchten Altstadt blieb es vergleichsweise ruhig, teilte die Polizei mit.

Rund 1000 Menschen hielten sich kurz vor 21 Uhr noch auf der Neckarwiese auf. Eine Gruppe von 200 Personen habe zunächst nicht auf die Räumung reagiert. Wenig später sei die Neckarwiese leer gewesen. Die Polizei sucht einen Mann, der in der Nacht auf Samstag gegen 3.40 Uhr in der Altstadt einem 21-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen hat. Der Täter soll zuvor eine junge Frau an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse belästigt haben.

Die Verfasste Studierendenschaft fordert die Stadt auf, das Problem „strukturell“ anzugehen und verurteilte sowohl die Eskalationen auf der Neckarwiese, als auch das daraufhin ausgerufene Aufenthaltsverbot. Die Belange junger Menschen sollten „endlich ernst genommen werden“, die Einschränkungen aufgehoben und die Neckarvorlandsatzung nicht verschärft werden. Es gebe in Heidelberg „keine mit der Neckarwiese vergleichbaren, nicht-kommerziellen Freiräume“, betont Michèle Pfister, Referentin für Kommunales und Verkehr.