„Wir übernehmen hier ein besonderes Haus“

Heidelberg. Im St. Josefskrankrankenhaus ist ein neues Kapitel aufgeschlagen: Am Mittwoch, 1. Juli, hat die bayerische Artemed Gruppe die Klinik vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul übernommen. Für Mitarbeiter und Patienten soll zunächst erst einmal alles so bleiben, wie es sich bewährt hat, versichern die neuen Gesellschafter.

130-jährige Geschichte geht zu Ende Der Orden der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul Freiburg hat das St. Josefskrankenhaus 1890 in der Heidelberger Weststadt eröffnet. Zunächst wurden hier Patienten der Universitätsklinik gepflegt, später kamen eigene Chefärzte ins Haus. Am 1. Juli ist das 249-Betten-Haus in die Verantwortung der Artemed Gruppe übergegangen. Sie hat ihren Sitz im bayerischen Tutzing und betreibt neben Pflegeeinrichtungen 17 Kliniken, unter anderem das Heilig-Geist Hospital in Bensheim. Das benachbarte Hospiz Louise soll weiter im Besitz der Schwestern bleiben. Auch zwei Mannheimer Kliniken hatten die Vinzentinerinnen bereits zuvor verkauft: Das Theresienkrankenhaus und die St. Hedwig-Klinik wechselten im Januar 2019 zur BBT-Gruppe. Vor fünf Monaten übernahm Artemed bereits zwei Krankenhäuser der Ordensschwestern in Freiburg. miro

Für die Schwestern ist es das letzte von ursprünglich vier Krankenhäusern, die abgegeben werden, sagt Generaloberin Schwester Birgitta Stritt bei einem Pressetermin am Vormittag mit Bedauern. Die Entscheidung sei indes „sehr bewusst“ getroffen worden und habe ihre Gründe in der Entwicklung des Ordens und in Veränderungen der Struktur des Gesundheitswesens. Als gemeinnütziges, kirchliches Haus habe man deutlich weniger finanzielle Förderung erhalten als Universitätsklinika oder kommunal finanzierte Häuser.

Als „Dienerinnen der Kranken“ hätten sich die Vinzentinerinnen, die 1860 aus Freiburg nach Heidelberg kamen und drei Jahrzehnte später das „Josefs“ in der gerade entstehenden Weststadt eröffneten, stets verstanden. Geschätzt 3000 Schwestern hätten in der Hoch-Zeit zum Orden gehört. „Heute sind es noch 89“, zählt die Generaloberin auf. „Junge Frauen gehen diesen Weg nicht mehr.“ Das Durchschnittsalter liegt über 80. Seit gut zehn Jahren sei zudem keine Schwester mehr im Krankenhausbetrieb in Heidelberg tätig. Das benachbarte Hospiz Louise soll in den Händen des Ordens bleiben. In Freiburg und Karlsruhe betreibt er weiter zwei große Pflegeeinrichtungen, und in Freiburg kommt gerade ein neues Mehrgenerationenprojekt dazu. Es gehe darum, „Kräfte zu bündeln“. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass das St. Josefskrankenhaus im christlichen Auftrag weitergeführt wird“. Persönliche Zuwendung und Anerkennung soll auch zukünftig die Pflege kennzeichnen, habe sich der Orden zusichern lassen. „Wir übernehmen hier ein besonderes Haus“, sind sich Benjamin Behar und Rainer Salfeld, Geschäftsführende Direktoren bei Artemed, bewusst.

Behar wird zukünftig gemeinsam mit Geschäftsführer Manfred Albrecht das Josefskrankenhauses leiten. Das Krankenhaus sei trotz seiner langen Historie in einem sehr gepflegten und modernen Zustand, lobte Behar. 2010 waren neue Zimmer eingerichtet, 2008 unter anderem die OP modernisiert worden. Ende 2022/Anfang 2023 soll als letzter Bauabschnitt die Sanitärtechnik in den älteren Zimmern saniert werden. MRT und CT seien vorhanden, so die neuen Gesellschafter mit Blick auf die Geräte.

Notfallversorgung bleibt

Robotergestützte Chirurgie, neue Bildgebungsverfahren und der Umgang mit Pandemien sollen Themen sein, mit denen sich die Geschäftsführung nun intensiv auseinandersetzen will – wie viele Kliniken plane man einige Zimmer mit Schleusen auszustatten, um infizierte Patienten noch besser isolieren zu können.

Das Krankenhaus soll Teil der Notfallversorgung in der Stadt bleiben und weiter an sieben Tagen rund um die Uhr für Rettungswagen ansteuerbar sein. Neben der umfassenden Versorgung will man den Weg der teilweisen Spezialisierung weitergehen – etwa in der Diabetologie, der Behandlung von Herz- und Gefäßkrankheiten sowie des Bewegungsapparats und der Verdauungsorgane.