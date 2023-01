Windkraft mit lokalem Fundament

Der Blick aus Heidelberg über den Odenwald soll schon bald an Windrädern hängenbleiben: Der größte Waldbesitzer zwischen Heidelberg und Schönau, das Land, bereitet gerade eine Ausschreibung vor, die den Ausbau der Windenergie vorantreibt (wir berichteten). Es geht um eine rund 600 Hektar große Fläche. Mindestens für den 200 Hektar großen Teil auf Heidelberger Gemarkung fordert die Stadt, dass lokale Investoren stärker bei der Vergabe berücksichtigt werden sollen. Das unterstrich Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressegespräch am Montag. Die Idee: Wenn die Erträge der Windräder direkt vor Ort fließen würden, stiege die Akzeptanz der Bürger. Potenzielle Investoren – wie regionale Stadtwerke oder Energiegenossenschaften sowie Bürgerinteressenten – gebe es in jedem Fall, sagte der Stadtchef.

Forst BW hatte am Freitag eine Karte veröffentlicht, in der das 600 Hektar große Areal zwischen Schönau und Heidelberg skizziert ist, für das im zweiten Quartal die Ausschreibung ausgewertet werden soll. Nach Informationen dieser Redaktion entscheidet zu zwei Dritteln die Höhe des Angebots des möglichen Investors für die Pacht des Areals, zu 30 Prozent wird das Konzept berücksichtigt bei der Entscheidung der Frage, wer die Windräder bauen und betreiben darf.

Die Windkraft soll in der Region ausgebaut werden. © Robert Jaeger

In dem europaweit ausgeschriebenen Verfahren können internationale Energieunternehmen genauso bieten wie regionale Genossenschaften oder Bürgerkraftwerke.

Letztere aber sollten nach Auffassung Würzners größeres Gewicht bekommen – schließlich müssen die darin organisierten Bürger auch mit den Windkraftanlagen leben, argumentiert die Stadt, die sich in Gesprächen mit den zuständigen Ministerien in Stuttgart befindet. miro