Windfang geschaffen

Bei einer gemeinsamen Aktion zum Schutz des Waldbodens im Buchenbestand des Handschuhsheimer Mühltals haben städtische Forstleute und über 30 freiwillige Helferinnen und Helfer am Samstag gemeinsam angepackt. Von Hand haben sie Ast- und Kronenmaterial zusammengetragen, welches durch die Holzernte in den Nachbarbeständen angefallen war. Das Material ist an verschiedenen Stellen zwischen den Buchen als Windfang aufgehäuft worden. Auf diese Weise kann sich dort wieder mehr Humus sammeln, dies verbessert die Wuchsbedingungen im Wald. Zu der dreistündigen Naturschutz-Aktion hatte die Stadt Heidelberg zusammen mit den Ortsgruppen der Naturschutzverbände BUND und NABU eingeladen.

Der Windfang-Bau ist Teil der Waldpflegearbeiten im Mühltal. Ziel ist der Erhalt eines klimastabilen, vitalen Waldes, der Schutz der biologischen Vielfalt und die Sicherheit der Waldbesucherinnen und -besucher.

Artenvielfalt bedroht

Die Wälder im Mühltal werden an vielen Stellen immer dichter und die umliegenden Wiesen wachsen zu. Durch den geringen Lichteinfall ist die Artenvielfalt bedroht – darunter schützenswerte Amphibien wie Grasfrosch und Feuersalamander sowie seltene Pflanzen wie der Königsfarn. Gleichzeitig macht sich der Klimawandel im Waldbestand deutlich bemerkbar – viele Bäume sind anfällig für Krankheiten. Zudem gilt es, beschädigte, umsturzgefährdete Bäume zu fällen. Die Stadt Heidelberg hat die Pflegearbeiten mit Augenmaß geplant.

Nach Kritik aus der Bevölkerung finden die Waldarbeiten im engen Austausch mit den Umwelt- und Interessengruppen (darunter NABU, BUND, HBS, Greenpeace, Landesnaturschutzverband, Jägervereinigung, Bürgerinitiative „Rettet das Mühltal“) sowie den Bürgerinnen und Bürgern statt. red